Gezochte Chinese opgepakt voor Chinees consulaat San Francisco

De 37-jarige Tang Juan is een van de Chinezen die er door de Amerikaanse autoriteiten van worden verdacht te hebben gelogen over de werkelijke reden voor hun bezoek aan de VS. Tang deed aan kankeronderzoek op de universiteit in de buurt van de Californische hoofdstad Sacramento en verdween, nadat ze in juni door de FBI was ondervraagd. De agenten wilden van haar weten of ze lid van de Chinese Communistische Partij of van de strijdkrachten was toen ze een visum voor de Verenigde Staten aanvroeg.

De vrouw wordt volgens plaatselijke media maandag rond 22.00 uur onze tijd in Sacramento voorgeleid. Ze kan onder meer worden beschuldigd van fraude, valsheid in geschrifte en misbruik van het visum. Ze riskeert daarmee tot tien jaar cel en boetes tot 250.000 dollar.

Spanningen

De arrestatie valt samen met talrijke spanningen tussen Peking en Washington. De jongste aanleiding voor de ’hoogspanning’ zijn Amerikaanse beschuldigingen dat China spioneert en intellectueel eigendom steelt in de VS, onder meer met behulp van hackers en het sturen van ’studenten’ naar Amerikaanse onderzoekscentra. Het Chinese consulaat in Houston is daarom vrijdag op last van de Amerikaanse regering gesloten. Washington moet nu het Amerikaanse consulaat in Chengdu opdoeken.