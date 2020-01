De opmerkelijke zoektermen van Stephan K. (live)

Het dochtertje van de vrouw was ook in het huis, de peuter lag ongedeerd in haar bedje. Stephan K. ontkende tijdens een eerdere inleidende zitting iets met de dood van zijn voormalige partner te maken te hebben.

Volgens de officier van justitie wijst alles op geweldshandelingen als oorzaak van de dood van Bianca. Zo zijn er blauwe plekken op haar borst en in haar hals aangetroffen die enkele minuten voor haar dood zijn ontstaan.

Zoektermen

Ook zijn er opmerkelijke zoektermen gevonden op de telefoon van de verdachte. Zo zocht hij op het oplossen van pindakaas in koffie terwijl zijn ex allergisch is voor dat broodbeleg. Ook zocht hij op ’arsenicum’ en ’cyanide uit kersenpitten halen’. K. gaf geen verklaring voor de zoektermen, maar stelde dat hij ’niet lekker in zijn vel zat en wel vaker op rare woorden zocht’. Ook zocht hij op ’iemand wurgen zonder spoor’ en ’iemand doden met een kussen.’

Aanvankelijk dacht de politie aan zelfmoord, maar er waren aanwijzingen voor een misdrijf. Zo zijn er geweldsporen gevonden die op wurging kunnen duiden en is er een sleepspoor naar de keuken, waar ze is gevonden. Van Es had de relatie net uitgemaakt.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt K. ervan dat hij zijn ex met voorbedachten rade heeft vermoord en dat hij anderen in levensgevaar heeft gebracht door het gas open te draaien. Er zou een geschiedenis met mishandelingen aan de moord vooraf zijn gegaan.

