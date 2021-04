Fouten op lijst van proefevenementen: ’Wij wisten helemaal niet dat we meededen’

Zo geven camping De Paal in Bergeijk, de Molen van Hapert en Landal Het Vennenbos, woensdag aan verbaasd te zijn dat zij op de lijst staan. „Wij wisten van niks”, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Daar blijft het niet bij, er komen steeds meer verhalen naar buiten van bedrijven die nergens vanaf weten, of niet goed geïnformeerd zijn. „Ons zwembad wordt momenteel gerenoveerd, er kan helemaal niet gezwommen worden. We doen er alles aan om van de lijst af te komen”, zegt een woordvoerder van vakantiepark Het Vennebos.

Afstand houden niet mogelijk

Ook bij de Molen van Hapert ging het mis: de locatie staat op de lijst terwijl in de molen geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Dat is wel vereist bij de testevenementen. Molenaar Jos Jansen laat weten dat hij daarom de deuren van zijn molen gesloten houdt. „We laten de molen op de eerste en derde zaterdag van de maand wel draaien, maar bezoekers kunnen we gezien de anderhalve meter afstand die we in acht moeten houden niet ontvangen.”

Kampeerpark de Zandstuve uit Rheeze komt met een soortgelijk verhaal. Het bedrijf werd gevraagd mee te doen aan een pilot om het overdekte zwembad van het park te openen voor 100 personen. Daar wil de vakantielocatie graag aan meewerken, maar volgens de parkmanager hebben ze niets meer vernomen over de test, na die eerste inventarisering. Nu staat het zwembad op de lijst, stromen de vragen van klanten binnen, maar weet bij het park niemand precies wat er van ze verwacht wordt.

Onduidelijk waar de fouten vandaan komen

Het blijft onduidelijk hoe de fouten in de lijst zijn geslopen. In bepaalde gevallen zou het volgens de woordvoerder van OCW te maken hebben met het feit dat organisaties zich later hebben aangemeld, waardoor dit niet goed is doorgekomen.