Analyse Boetedreiging leidt niet tot snellere besluiten, terwijl achterliggende problemen blijven bestaan

Door Niels Rigter

Niels Rigter

De praktijk van dwangsommen is tekenend voor het asielbeleid. Niemand is er gelukkig mee. In pogingen de praktijk te veranderen, stuit de wetgever telkens weer op het onvermogen om de eigen wetten als uitwerking van Europese regels naar z’n hand te zetten.