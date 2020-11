Qatar achterhaalt moeder van op vliegveld achtergelaten baby

„Uit onderzoek is gebleken dat de moeder de pasgeboren baby in een vuilnisbak in een van de toiletten in de vertrekhal op de luchthaven gooide en daarna aan boord van het vliegtuig naar haar bestemming stapte”, zei een Qatarese officier van justitie maandag.

De ouders zijn afkomstig uit een „Aziatisch land.” In Qatar wordt met die verwijzing meestal gedoeld op Zuid-Azië, waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. De officier van justitie zei dat de autoriteiten proberen de „voortvluchtige” te arresteren en dat zij 15 jaar gevangenisstraf krijgt. Hij noemde haar daarbij de „veroordeelde”, wat erop wijst dat ze mogelijk al bij verstek is berecht.

De te vroeg geboren baby werd begin oktober gevonden in een toiletruimte op het vliegveld van Doha. Vrouwen op het vliegveld werden vervolgens aangehouden, gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan in een ambulance. Het incident kwam aan het licht via een Australische passagier die een klacht indiende bij de Australische autoriteiten. De regering van Qatar besloot het betrokken personeel te vervolgen.