Jong zeeschildpadje spoelt aan op strand Westkapelle

Het jonge beestje is in allerijl overgebracht naar opvangcentrum Iguana dat gespecialiseerd is in reptielen, meldt Dierenambulance Zeeland op Facebook. Daar kan het schildpadje herstellen van de verwondingen, die mogelijk zijn veroorzaakt door een schip.

„Dat een zeeschildpad hier voorkomt, is zeldzaam”, zegt ook Ad Bom van Iguana tegen Omroep Zeeland. „Ik weet dat er twee keer eerder zo’n zeeschildpad is aangespoeld. Die zijn toen opgevangen bij Sealife en Blijdorp en uiteindelijk gerepatrieerd in Mexico.”

De zeeschildpad heeft verwondingen op de buik en rug. „Het lijkt wel of hij door een soort tunnel is gezogen. Ik heb er geen verstand van, maar bij moderne schepen heb je een soort straalbuizen, misschien is hij daar doorheen gegaan”, aldus Bom.

„Aangezien de gevonden schildpad nog jong is, duimen we dat hij of zij er bovenop komt en straks nog heel wat jaartjes rond kan zwemmen!”, zo schrijft een medewerker van Dierenambulance Zeeland.