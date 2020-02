Carnavalverbod voor overlastgevende asielzoekers Overloon

De gemeente wordt al langer geteisterd door de overlast door minderjarige asielzoekers uit een veilig land van herkomst. Het gaat dan om landen als Marokko en Algerije. Om de overlast de kop in te drukken heeft burgemeester Karel van Soest een speciale noodverordening ingesteld.

„Met carnaval wordt er veel georganiseerd en bij deze mensen is ingeschat dat het risico te groot is dat ze problemen gaan veroorzaken”, stelt een woordvoerder van de gemeente. „De burgemeester heeft daarom samen met de politie en openbaar ministerie besloten dat ze binnen de poort moeten blijven.”

’Betrokken bij diefstallen’

Door de maatregel mogen de amokmakers niet van het terrein van het asielzoekerscentrum af. Dat is hard nodig, vindt fractievoorzitter Twan Stiphout van de lokale CDA-afdeling. „Het zijn de veiligelanders die overlast veroorzaken. Het is een groep die al langer in beeld is.”

„Ik snap deze maatregel heel goed”, zegt fractievoorzitter Johan Koelman van de Socialistische Partij Boxmeer. „Iedereen die hier te gast is moet zich gedragen. Dat geldt ook voor asielzoekers. Ze moeten zich aanpassen aan wat wij normaal vinden.”

„Deze personen zijn dan betrokken bij insluipingen en diefstallen”, stelt Stiphout. „Wij hebben gedragsregels in Nederland en daar moeten mensen zich aan houden.”

Stiphout: „Het is daarom mooi dat ze in ieder geval met carnaval binnen zitten. Dan kunnen ze in ieder geval niet tot overlast zijn tijdens het feest.”