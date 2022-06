Oproep: wilt u uw woning verhuren en vreest u duurzaamheidsplannen De Jonge?

Premium Financieel

Column: slechte ervaringen om woningmarkt proberen een kant op te duwen

“Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang”, leerde Adam Smith ons in De welvaart van landen (The Wealth of Nations) (1776), het oerwerk over het kapitalisme.