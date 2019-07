Vleeshandelaar Jan F. opgepakt in Spanje

F. werd gearresteerd in de plaats Calp, in de buurt van Benidorm, meldt de Spaanse marechaussee, de Guardia Civil. Hij is overgedragen aan het gerechtshof in Madrid, de Audiencia Nacional. De rechters daar moeten beslissen of hij mag worden overgedragen aan Frankrijk.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik