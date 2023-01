Premium Het beste van De Telegraaf

CDA’er Knops na vertrek uit Kamer: ’Het is gezond om wat anders te gaan doen’

Hans Goossen

Raymond Knops Ⓒ ANP

Hegelsom - CDA-Kamerlid Raymond Knops houdt het voor gezien in Den Haag. De voormalig staatssecretaris uit Hegelsom wordt per 1 april voorzitter van de NIDV, de branchevereniging voor bedrijven in de defensie-industrie. „Het is niet zo dat ik er klaar mee ben, maar ik voel wel de kriebel van een nieuwe uitdaging.”