Gommers: 60-plussers zo snel mogelijk prikken voor versoepelingen

Gommers hekelt bij Beau dat het prikken in zijn ogen nog steeds onvoldoende op gang is gekomen. „Blijkbaar gaat het toch lastig met de aanlevering van die vaccins”, zegt hij. Want „het prikje zetten in de bovenarm” is volgens hem niet zo moeilijk.

Gommers had graag gezien dat alle 60-plussers in april een eerste prik zouden hebben gekregen, maar dat loopt nu mogelijk uit tot juni. Anders had in mei verder versoepeld kunnen worden, stelt Gommers. „Dan krijg ik mijn grootste gedeelte niet meer naar het ziekenhuis en naar de intensive care”, legt hij uit. Want de 60-plusgroep wordt nu nog het vaakst opgenomen met corona.

Het belang van vaccineren ziet Gommers bijvoorbeeld bij de 80-plussers. Volgens hem is de oversterfte in maart voorbij doordat die groep inmiddels gevaccineerd is.