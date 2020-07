Vrouw van Nederlandse jihadist mag naar Engeland voor proces

Over Begums terugkeer uit Syrië is een slepend juridisch gevecht gevoerd. Ze liet als 15-jarige tiener in 2015 samen met twee vriendinnen de Londense wijk Bethnal Green achter zich en ging naar het toenmalige ’kalifaat’ van Islamitische Staat in Syrië en Irak. Dat stortte in elkaar en Begum wilde naar huis terug. Aan het gesteggel leek afgelopen jaar een einde te zijn gekomen. Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zei dat ze nooit meer mag terugkeren en dat ze haar nationaliteit voorgoed kwijt is omdat ze een veiligheidsrisico is en blijft.

Begum trouwde in het kalifaat met de Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk. Ze heeft daarom ook met de gedachte gespeeld naar Nederland te gaan. Begum kreeg drie kinderen die allemaal zijn overleden.