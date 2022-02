Nederlander (50) bij inhalen op vluchtstrook omgekomen in Duitsland

De man reed over de snelweg, toen voor hem een vrachtwagen een andere truck in aan het halen was. Hij haalde beide voertuigen rechts over de vluchtstrook in. Daar botste hij met hoge snelheid op een vrachtwagen die op de vluchtstrook stilstond. De auto kwam onder de aanhanger van deze vrachtwagen terecht. De man overleed ter plaatse.

De 40-jarige bestuurder van de stilstaande vrachtwagen raakte in shock en moest door de hulpdiensten verzorgd worden.