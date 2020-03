Volg alle laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in dit liveblog.

In Nederland zijn nu 20 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1135 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

Dit zijn de hoofdpunten:

Diergaarde Blijdorp en Artis dicht tot 6 april

Duitsland sluit ook grens met Denemarken

’Geen mondzorg als het niet spoedeisend is’

Rechtbanken en gerechtshoven vanaf dinsdag dicht, ’urgente zaken’ gaan wel door

Proces tegen Netanyahu uitgesteld om coronavirus

Bioscopen sluiten per direct de deuren

Curaçao sluit alle scholen, derde corona-besmetting

Denemarken belooft werknemers financiële steun

Concertzalen en theaters nog langer dicht

In Italië zijn er de afgelopen 24 uur 368 mensen overleden aan het coronavirus

Tekort aan beschermingsmateriaal bij huisartsen

Steeds meer verpleeghuizen weren bezoekers

Ook ANWB stopt alle vakantietrips deze maand

Nederlands kabinet: alle scholen, horeca en sportclubs dicht in strijd tegen coronavirus

Duitse grens dicht met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland

Eerste dode door nieuwe coronavirus in Hongarije

Na landen als Spanje, Frankrijk en Italië gaat nu ook Oostenrijk vrijwel helemaal op slot.

’Britten van 70 jaar en ouder vier maanden in quarantaine’

Belgen overspoelen cafés en winkels in Nederlandse grensplaatsen: ’Absurd’

Sunweb stopt voorlopig alle reizen: duizenden vakanties geschrapt

Alle Franse ski-resorts per direct dicht.

Scholen moeten dicht, vindt Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Trump test negatief op coronavirus

Alarm in Limburg om corona: ’Code rood’

Familie van Sehraz (16) die op intensive care ligt: ’Het bewijs is er!

Het kabinet gaat zondag opnieuw in overleg over het sluiten van de scholen.

Honderden Nederlanders stranden op vakantie: ’Het kan weken duren’

Frankrijk sluit cafés, shops, restaurants en bioscopen

Strafrechtadvocaten willen sluiting alle rechtbanken en gerechtshoven tot 1 april

Tandartsen moeten vanaf maandag tot in elk geval 6 april alleen nog maar spoedbehandelingen uitvoeren en geen reguliere zorg verlenen. Dat is het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM en ONT aan hun leden.

Volgens de koepels is het wegens het rondwarende coronavirus van groot belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken om de verspreiding van het virus af te remmen. Mondzorgverleners zoals tandartsen en mondhygiënisten zitten heel erg op de mond van de patiënt. De koepels adviseren daarom om de adviezen van de overheid op te volgen, „waaronder het bewaren van een afstand van minimaal 1,5 meter.”

De koepels hebben hierover overleg gevoerd met het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Diergaarde Blijdorp en Artis dicht tot 6 april

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en het Amsterdamse Artis zijn tot 6 april helemaal gesloten. Dat hebben de directies besloten nadat het kabinet zondag de maatregelen had aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De dierentuinen hadden vorige week al besloten de binnenverblijven tot 31 maart te sluiten. Nu zijn de dierentuin dus helemaal dicht.

Blijdorp vreest dat wegens de sluiting van onder meer scholen en musea veel mensen de dierentuin willen bezoeken. „Dit zou tot onwenselijke drukte en groepsvorming kunnen leiden en daarom is op dit moment besloten tot een totale sluiting voor alle bezoekers”, aldus de directie in een persbericht.

Wel wordt er met een beperkte personeelsbezetting doorgewerkt om de dieren en planten te verzorgen.

Bioscopen sluiten per direct de deuren

De Nederlandse bioscopen zijn zondagavond per direct gestopt in navolging van het kabinetsbeleid horecabedrijven tot 6 april te sluiten. „Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus worden alle bioscopen in Nederland per direct gesloten”, meldt bioscoopketen Pathé op Instagram. Wie al kaartjes heeft gekocht, krijgt het geld terug.

Dit geldt ook voor de bioscopen van Vue. „De veiligheid van ons personeel en onze bezoekers heeft onze hoogste prioriteit”, vermeldt de website van VUE. „Onze excuses voor enig ongemak.”

Sommige prominente zalen als Het Ketelhuis in Amsterdam en Filmhuis Den Haag waren al gesloten. De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters gaf eerder deze week nog het advies om wel mensen toe te laten, maar niet meer dan honderd bezoekers per zaal.

Curaçao slaat alle scholen

Alle scholen op Curaçao zullen vanaf dinsdag de deuren sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath zondag gezegd.

De sluiting van de scholen geldt in eerste instantie voor een periode van een week. Daarna wordt besloten of het nodig is de scholen nog langer dicht te houden. De bedoeling is dat alle leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten wel naar school kunnen.

Op Curaçao zijn nu drie personen geregistreerd die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, maakte de regering zondag bekend. Een groep van veertig mensen wordt gemonitord, een deel daarvan zit in isolatie. Alle drie besmette personen zijn Nederlandse toeristen, afkomstig uit Noord-Brabant.

Denemarken belooft werknemers financiële steun

De Deense regering gaat werknemers in de private sector van wie de baan door de coronacrisis op de tocht komt te staan of die al zijn ontslagen financieel helpen. De overheid zal voorlopig onder bepaalde voorwaarden 75 procent van hun loon doorbetalen als ze door deze onvoorziene omstandigheden werkloos raken.

De Deense premier Mette Frederiksen deed zondag tijdens een persconferentie een beroep op de ondernemers in het land hun personeel zoveel mogelijk in dienst te houden. De regering had over deze kwestie eerder al gepraat met werkgeversverenigingen en vakbonden.

De minister van Financiën liet weten dat arbeidskrachten, afhankelijk wat ze verdienen, omgerekend maximaal 3000 euro per maand tegemoet kunnen zien. Het salaris wordt met terugwerkende kracht van 9 maart tot 9 juni overgemaakt. In deze periode mogen bedrijven hun employés niet louter om economische redenen de laan uit sturen.

Ondernemingen die door de coronacrisis zo zwaar worden getroffen dat ze 30 procent van hun personeel of meer dan vijftig mensen moeten ontslaan om niet failliet te gaan, kunnen subsidie aanvragen. De totale kosten van de financiële steunprogramma worden geraamd op bijna 350 miljoen euro.

Concertzalen en theaters nog langer dicht

De zondag aangekondigde maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis in Nederland hebben ook gevolgen voor de entertainmentwereld. Alle concertzalen en theaters zullen een week langer, tot 6 april, de deuren dicht moeten houden.

Vorige week gold nog dat alle evenementen met meer dan honderd bezoekers tot 31 maart moesten worden afgelast, waardoor veel concerten niet konden doorgaan.

Onder meer het populaire evenement Eurovision in Concert dat op 4 april plaats zou hebben in AFAS Live in Amsterdam kan niet doorgaan. Hiervoor zou een groot deel van de deelnemers van het songfestival al naar Nederland komen.

Om hoeveel concerten en andere publieksevenementen het totaal gaat is niet direct duidelijk.

Recordaantal van 368 sterfgevallen in Italië door corona

Italië heeft zondag een recordaantal sterfgevallen door het coronavirus gemeld. In de afgelopen 24 uur overleden 368 personen door de ziekte Covid-19. In totaal zijn in het zwaarst door de pandemie getroffen Europese land nu 1809 patiënten bezweken.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de dienst bescherming bevolking bovendien meer dan 3500 nieuwe besmettingsgevallen geregistreerd. Daarmee naderde de teller de 25.000. Ruim 2300 van de geïnfecteerden is genezen verklaard.

In de regio Lombardije, de grootste Italiaanse brandhaard van het longvirus, nam het dodental met 252 toe tot 1218. Er kwamen bijna 1600 besmette personen bij, waardoor het totaal de 13.250 overschreed. Opmerkelijk was dat zaterdagavond en zondag slechts 25 slachtoffers op de intensive care terechtkwamen. Tot dusver ging het gemiddeld om 45 mensen per dag.

De minister van Volksgezondheid van Lombardije, Giulio Gallera, vond die meevaller geen reden voor optimisme gezien de andere, nog altijd verontrustende cijfers. „De situatie blijft moeilijk in Lombardije.”

Reisadvies Spanje aangepast, 2000 nieuwe besmettingen

In Spanje zijn ongeveer 2000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In de afgelopen 24 uur stierven meer dan honderd mensen, aldus de autoriteiten zondag. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het land telt nu 7753 besmette gevallen. Het dodental staat op 288.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast. Vanwege ingrijpende maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het advies nu alleen nog noodzakelijke reizen naar het land te ondernemen.

De lokale overheid neemt maatregelen die elkaar snel kunnen opvolgen, wat beperkingen kan opleveren voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven, aldus Buitenlandse Zaken. In Spanje zijn onder meer winkels gedeeltelijk leeg omdat mensen hamsteren, bewoners is gevraagd niet onnodig te reizen en grote evenementen zijn afgelast.

Het advies geldt ook voor de Canarische eilanden. Voor een heel klein deel van Spanje, geldt zelfs de kleur rood, die staat voor niet reizen. Het gaat hierbij om de Catalaanse gemeenten Igualada, Vilanova del Cami, Odena en Santa Margarida de Montbui, die zijn afgesloten.

Duitsland sluit grenzen

Vanaf maandag 8 uur sluit Duitsland de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Dat stelt vandaag Bild, de grootste krant van de Bondsrepubliek.

Kanselier Merkel heeft volgens het bericht met de betrokken ministers en deelstaatpremiers afgesproken, dat er scherpere controles komen en dat onbevoegde personen terug gestuurd worden. Wel komt er een uitzondering voor goederenverkeer en forensen. Bij de scherpe maatregel gaat het niet alleen om het beheersen en verlangzamen van de Corona-pandemie, maar ook om te verhinderen dat buitenlanders hamsteren. Dat heeft in de grensregio al voor problemen gezorgd.

Marokko

Op de Marokkaanse vliegvelden hebben zich duizenden toeristen verzameld in de hoop aan boord te gaan van een van de schaarse vluchten naar Europa. Het land heeft de reguliere vluchten van en naar zo’n dertig landen opgeschort in een reactie op het coronavirus. Het gaat onder meer om Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland, België, Portugal en Griekenland.

„Er zijn vluchten, we wachten aan de balie. Het is erg spannend”, zei een Franse reiziger vanuit Marrakech.

Ook vluchten van en naar andere bestemmingen zoals Algerije, Egypte, Libanon en Tunesië zijn geschrapt, evenals de verbindingen via de zee met Europese landen.

In Marokko zijn achttien mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Er is één dode gemeld.

Pelgrims

Duizenden pelgrims die in Turkije terugkeren van een bedevaart in Saudi-Arabië worden veertien dagen in quarantaine gezet. De Turkse autoriteiten doen dat omdat ze bang zijn dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt. Om hoeveel pelgrims het precies gaat is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat het om meer dan 20.000 mensen.

Meer dan 100 gasten

Op een bruiloft in het Gelders Druten is zaterdagavond ingegrepen door de lokale autoriteiten. In een zaaltje waren volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meer dan 100 gasten aanwezig, meldt De Gelderlander. Dat mag niet volgens de noodverordening.

Politie en handhavers van de gemeente troffen ’ongeveer 150 personen’ aan in het zaaltje. „Daarop hebben wij gesommeerd dit aantal terug te brengen tot onder de 100. Toen wij later een tweede controle uitvoerden bleek hieraan te zijn voldaan.”

Oostenrijk moet thuis blijven

Na landen als Spanje, Frankrijk en Italië gaat nu ook Oostenrijk vrijwel helemaal op slot vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zondag bekend. Oostenrijkers moeten zichzelf zoveel mogelijk isoleren en mogen niet met meer dan vier anderen samenkomen.

„Oostenrijkers worden opgeroepen zichzelf te isoleren”, schrijft Kurz in een verklaring. „Maak alleen sociaal contact met mensen met wie je samenleeft.”

Iran

Het aantal doden in Iran door het nieuwe coronavirus is met 113 gestegen naar 724. Het gaat om het hoogste aantal doden in een dag.

’Straf van God’

Het nieuwe coronavirus dat om zich heen grijpt in het Westen, is een straf van God. Dat zei de Zimbabwaanse minister van Defensie. „Het coronavirus is het werk van een straffende God en is voor landen die ons sancties hebben opgelegd”, zei hij. „Ze blijven nu binnen. Hun economieën staan onder druk, net als zoals toen bij ons. Ze moeten het effect van het coronavirus voelen en onze pijn begrijpen.”

Supermarkten

De maatregel om activiteiten met meer dan honderd mensen te verbieden en in sommige regio’s zelfs strafbaar te stellen, geldt nadrukkelijk niet voor supermarkten. Dat zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

„Supermarkten maken deel uit van de vitale infrastructuur, net als brandweer, politie en zorg. De bevolking moet hier altijd op kunnen rekenen”, aldus Jansen. Daarom zijn supermarkten volgens hem „nadrukkelijk uitgezonderd” van verordeningen om de grootte van groepen te beperken. Het CBL heeft daarover overleg gevoerd met de betrokken ministeries van VWS, Economische Zaken en Landbouw.

In Noord-Brabant, Flevoland en Twente is sinds vrijdag een noodverordening van kracht waardoor activiteiten met meer dan honderd personen strafbaar zijn. De betreffende veiligheidsregio’s hebben daartoe besloten zodat ze beter kunnen handhaven. De noodverordening is een aanvulling op het donderdag genomen kabinetsbesluit om evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd man te verbieden.

Ouderen in quarantaine

Ouderen van boven de 70 jaar in Groot-Brittannië moeten maximaal vier maanden in quarantaine. Dat is het plan van de Britse regering, die op die manier het nieuwe coronavirus wil beteugelen. Het plan moet de komende weken vorm krijgen.

„Ja, dat staat in het actieplan”, zei Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, zondag. „We zullen het tot in de details bespreken. We weten heel goed dat het veel gevraagd is aan onze ouderen en kwetsbaren, maar het is voor hun eigen zelfbescherming.” De officiële aankondiging volgt volgens Hancock „binnen enkele weken.”

Paasviering zonder publiek

Het Vaticaan meldt zondag dat de traditionele paasvieringen dit jaar zonder publiek worden gehouden vanwege het nieuwe coronavirus. Gelovigen kunnen de vieringen wel live volgen via televisie en internet. Normaal gesproken spreekt de paus onder meer gelovigen toe tijdens Pasen op het Sint-Pietersplein.

’Sluit Brabantse cafés’

Burgemeester Paul van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout roept op tot sluiting van de kroegen in Breda, Eindhoven en Tilburg. Hij vreest dat Belgen uitwijken naar deze drie Noord-Brabantse steden om een biertje te drinken nu België alle restaurants en cafés heeft gesloten vanwege het coronavirus.

„Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Nederland dan maar naar een restaurant of café te gaan.” Burgemeester Paul van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout vreest voor de gevolgen van dit horecatoerisme. „Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn”, aldus Van Miert.

Reden voor de burgemeester een brief te sturen aan burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg en Paul Depla van Breda. „Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen.”

Door een lijn te trekken, hoopt Van Miert het longvirus aan beide kanten van de grens beter te kunnen bestrijden.

China

China meldde zondag twintig nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vier in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met tien naar in totaal 3199.

De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Sinds de uitbraak begon hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ongeveer 65.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea daalt het aantal nieuwe besmettingen gestaag. De afgelopen 24 uur zijn 76 inwoners geïnfecteerd, tegen 107 een dag eerder. Ruim 8000 mensen hebben het virus opgelopen, 75 van hen zijn overleden.

Netanyahu

Het proces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Netanyahu zou aanvankelijk op dinsdag voor het eerst voor de rechter in Jeruzalem moeten verschijnen, maar dat is uitgesteld naar 24 mei. De premier wordt verdacht van corruptie.

Zelf-isolatie

Alle internationale reizigers die vanaf zondag middernacht (lokale tijd) aankomen in Australië moeten verplicht 14 dagen in zelf-isolatie. Dat heeft de Australische minister-president Scott Morrison zondag bekendgemaakt. Cruiseschepen uit buitenlandse havens zijn de komende 30 dagen niet welkom in het land.

„We zullen moeten wennen aan een aantal veranderingen in onze manier van leven”, zei Morrison.

In Australië zijn 250 mensen besmet met het coronavirus, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Grenzen dicht

Estland en Litouwen sluiten hun grenzen voor de meeste buitenlandse reizigers. Ook Letland legt maatregelen op om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. „De regering heeft besloten tijdelijk grensbewaking in te stellen langs de hele grens”, zei minister-president Jüri Ratas van Estland.

Luchtruim en scholen dicht

Vanaf dinsdag 17 maart sluit Sint Maarten voor twee weken zijn grenzen voor luchtvaart- en cruisepassagiers uit Europa, Amerika en Canada. Bewoners van Sint Maarten en Saint Martin zijn wel welkom, zo heeft de regering zondag bekendgemaakt.

Ook passagiers uit de Caribische regio blijven welkom op Sint Maarten, tenzij ze in de afgelopen drie weken in een gebied zijn geweest waar corona heerst. Eerder besloot de regering het carnaval op Sint Maarten, dat stond gepland van 16 april tot en met 4 mei, uit te stellen om de kans op corona-besmettingen te voorkomen.

De Surinaamse regering heeft zaterdag besloten alle scholen te sluiten tot en met 14 april. Het is een van de maatregelen waarmee het land probeert verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Online

De dienst in de Tilburgse Opstandingskerk is zondag afgelast, maar dominee Otto Grevink wijkt uit naar het internet. De viering wordt middels een webcam live via het internet uitgezonden. „We proberen in deze tijd van sociale onthouding toch met elkaar samen te zijn, elkaar moed in te spreken en iets met elkaar te beleven”, zegt Grevink. Hij sluit niet uit dat zijn dienst ook door mensen in andere delen van het land wordt gevolgd, en ook door niet-gelovigen.

Toch stemmen

Zondag stemmen de Fransen in bijna 35.000 gemeenten voor de burgemeesters en gemeenteraden. Er hebben zich meer dan 900.000 kandidaten aangemeld.

De regering heeft de stembusgang niet uitgesteld vanwege het coronavirus. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen om het coronavirus buiten de stembureaus te houden. Kiezers kunnen hun eigen pen meenemen, maar je stem uitbrengen is niet gevaarlijk, beklemtoonde minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken).

Ondanks ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus die het openbare leven voor een deel verlammen, heeft Beieren besloten de gemeenteraadsverkiezingen niet uit te stellen. Zondag zijn er daarom verkiezingen in meer dan 2000 gemeenten en ruim zeventig districten.