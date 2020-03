Spanje meldt 2000 nieuwe coronagevallen en meer dan 100 doden

Volg alle laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in dit liveblog.

In Nederland zijn nu 20 mensen overleden aan de ziekte. Het virus is bij 1135 personen geconstateerd. Bekijk hier de kaart van Nederland.

Dit zijn de hoofdpunten:

Reisadvies Spanje aangepast, 2000 nieuwe besmettingen

In Spanje zijn ongeveer 2000 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In de afgelopen 24 uur stierven meer dan honderd mensen, aldus de autoriteiten zondag. Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa. Het land telt nu 7753 besmette gevallen. Het dodental staat op 288.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast. Vanwege ingrijpende maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het advies nu alleen nog noodzakelijke reizen naar het land te ondernemen.

De lokale overheid neemt maatregelen die elkaar snel kunnen opvolgen, wat beperkingen kan opleveren voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven, aldus Buitenlandse Zaken. In Spanje zijn onder meer winkels gedeeltelijk leeg omdat mensen hamsteren, bewoners is gevraagd niet onnodig te reizen en grote evenementen zijn afgelast.

Het advies geldt ook voor de Canarische eilanden. Voor een heel klein deel van Spanje, geldt zelfs de kleur rood, die staat voor niet reizen. Het gaat hierbij om de Catalaanse gemeenten Igualada, Vilanova del Cami, Odena en Santa Margarida de Montbui, die zijn afgesloten.

Marokko

Op de Marokkaanse vliegvelden hebben zich duizenden toeristen verzameld in de hoop aan boord te gaan van een van de schaarse vluchten naar Europa. Het land heeft de reguliere vluchten van en naar zo'n dertig landen opgeschort in een reactie op het coronavirus. Het gaat onder meer om Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Nederland, België, Portugal en Griekenland.

"Er zijn vluchten, we wachten aan de balie. Het is erg spannend", zei een Franse reiziger vanuit Marrakech.

Ook vluchten van en naar andere bestemmingen zoals Algerije, Egypte, Libanon en Tunesië zijn geschrapt, evenals de verbindingen via de zee met Europese landen.

In Marokko zijn achttien mensen besmet met het nieuwe coronavirus. Er is één dode gemeld.

Pelgrims

Duizenden pelgrims die in Turkije terugkeren van een bedevaart in Saudi-Arabië worden veertien dagen in quarantaine gezet. De Turkse autoriteiten doen dat omdat ze bang zijn dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt. Om hoeveel pelgrims het precies gaat is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk gaat het om meer dan 20.000 mensen.

Meer dan 100 gasten

Op een bruiloft in het Gelders Druten is zaterdagavond ingegrepen door de lokale autoriteiten. In een zaaltje waren volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meer dan 100 gasten aanwezig, meldt De Gelderlander. Dat mag niet volgens de noodverordening.

Politie en handhavers van de gemeente troffen ’ongeveer 150 personen’ aan in het zaaltje. „Daarop hebben wij gesommeerd dit aantal terug te brengen tot onder de 100. Toen wij later een tweede controle uitvoerden bleek hieraan te zijn voldaan.”

Oostenrijk moet thuis blijven

Na landen als Spanje, Frankrijk en Italië gaat nu ook Oostenrijk vrijwel helemaal op slot vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zondag bekend. Oostenrijkers moeten zichzelf zoveel mogelijk isoleren en mogen niet met meer dan vier anderen samenkomen.

"Oostenrijkers worden opgeroepen zichzelf te isoleren", schrijft Kurz in een verklaring. "Maak alleen sociaal contact met mensen met wie je samenleeft".

Iran

Het aantal doden in Iran door het nieuwe coronavirus is met 113 gestegen naar 724. Het gaat om het hoogste aantal doden in een dag.

’Straf van God’

Het nieuwe coronavirus dat om zich heen grijpt in het Westen, is een straf van God. Dat zei de Zimbabwaanse minister van Defensie. "Het coronavirus is het werk van een straffende God en is voor landen die ons sancties hebben opgelegd", zei hij. "Ze blijven nu binnen. Hun economieën staan onder druk, net als zoals toen bij ons. Ze moeten het effect van het coronavirus voelen en onze pijn begrijpen."

Supermarkten

De maatregel om activiteiten met meer dan honderd mensen te verbieden en in sommige regio’s zelfs strafbaar te stellen, geldt nadrukkelijk niet voor supermarkten. Dat zegt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

„Supermarkten maken deel uit van de vitale infrastructuur, net als brandweer, politie en zorg. De bevolking moet hier altijd op kunnen rekenen”, aldus Jansen. Daarom zijn supermarkten volgens hem „nadrukkelijk uitgezonderd” van verordeningen om de grootte van groepen te beperken. Het CBL heeft daarover overleg gevoerd met de betrokken ministeries van VWS, Economische Zaken en Landbouw.

In Noord-Brabant, Flevoland en Twente is sinds vrijdag een noodverordening van kracht waardoor activiteiten met meer dan honderd personen strafbaar zijn. De betreffende veiligheidsregio’s hebben daartoe besloten zodat ze beter kunnen handhaven. De noodverordening is een aanvulling op het donderdag genomen kabinetsbesluit om evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd man te verbieden.

Ouderen in quarantaine

Ouderen van boven de 70 jaar in Groot-Brittannië moeten maximaal vier maanden in quarantaine. Dat is het plan van de Britse regering, die op die manier het nieuwe coronavirus wil beteugelen. Het plan moet de komende weken vorm krijgen.

„Ja, dat staat in het actieplan”, zei Matt Hancock, de Britse minister van Volksgezondheid, zondag. „We zullen het tot in de details bespreken. We weten heel goed dat het veel gevraagd is aan onze ouderen en kwetsbaren, maar het is voor hun eigen zelfbescherming.” De officiële aankondiging volgt volgens Hancock „binnen enkele weken.”

Paasviering zonder publiek

Het Vaticaan meldt zondag dat de traditionele paasvieringen dit jaar zonder publiek worden gehouden vanwege het nieuwe coronavirus. Gelovigen kunnen de vieringen wel live volgen via televisie en internet. Normaal gesproken spreekt de paus onder meer gelovigen toe tijdens Pasen op het Sint-Pietersplein.

’Sluit Brabantse cafés’

Burgemeester Paul van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout roept op tot sluiting van de kroegen in Breda, Eindhoven en Tilburg. Hij vreest dat Belgen uitwijken naar deze drie Noord-Brabantse steden om een biertje te drinken nu België alle restaurants en cafés heeft gesloten vanwege het coronavirus.

„Mensen met weinig burgerzin steken gewoon de grens over om in Nederland dan maar naar een restaurant of café te gaan.” Burgemeester Paul van Miert van de Belgische grensgemeente Turnhout vreest voor de gevolgen van dit horecatoerisme. „Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn”, aldus Van Miert.

Reden voor de burgemeester een brief te sturen aan burgemeesters John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg en Paul Depla van Breda. „Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen.”

Door een lijn te trekken, hoopt Van Miert het longvirus aan beide kanten van de grens beter te kunnen bestrijden.

China

China meldde zondag twintig nieuwe besmettingen met het coronavirus, inclusief vier in de miljoenenstad Wuhan waar het virus eind vorig jaar voor het eerst werd ontdekt. Het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het longvirus steeg met tien naar in totaal 3199.

De nationale gezondheidscommissie in China verklaarde donderdag al dat de piek in coronabesmettingen voorbij was. Sinds de uitbraak begon hebben ruim 80.000 Chinezen het longvirus gekregen, ongeveer 65.000 van hen zijn inmiddels hersteld. Elders in de wereld neemt het aantal besmettingen juist snel toe.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea daalt het aantal nieuwe besmettingen gestaag. De afgelopen 24 uur zijn 76 inwoners geïnfecteerd, tegen 107 een dag eerder. Ruim 8000 mensen hebben het virus opgelopen, 75 van hen zijn overleden.

Netanyahu

Het proces tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is uitgesteld vanwege het nieuwe coronavirus. Netanyahu zou aanvankelijk op dinsdag voor het eerst voor de rechter in Jeruzalem moeten verschijnen, maar dat is uitgesteld naar 24 mei. De premier wordt verdacht van corruptie.

Zelf-isolatie

Alle internationale reizigers die vanaf zondag middernacht (lokale tijd) aankomen in Australië moeten verplicht 14 dagen in zelf-isolatie. Dat heeft de Australische minister-president Scott Morrison zondag bekendgemaakt. Cruiseschepen uit buitenlandse havens zijn de komende 30 dagen niet welkom in het land.

„We zullen moeten wennen aan een aantal veranderingen in onze manier van leven”, zei Morrison.

In Australië zijn 250 mensen besmet met het coronavirus, drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het longvirus.

Grenzen dicht

Estland en Litouwen sluiten hun grenzen voor de meeste buitenlandse reizigers. Ook Letland legt maatregelen op om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. „De regering heeft besloten tijdelijk grensbewaking in te stellen langs de hele grens”, zei minister-president Jüri Ratas van Estland.

Luchtruim en scholen dicht

Vanaf dinsdag 17 maart sluit Sint Maarten voor twee weken zijn grenzen voor luchtvaart- en cruisepassagiers uit Europa, Amerika en Canada. Bewoners van Sint Maarten en Saint Martin zijn wel welkom, zo heeft de regering zondag bekendgemaakt.

Ook passagiers uit de Caribische regio blijven welkom op Sint Maarten, tenzij ze in de afgelopen drie weken in een gebied zijn geweest waar corona heerst. Eerder besloot de regering het carnaval op Sint Maarten, dat stond gepland van 16 april tot en met 4 mei, uit te stellen om de kans op corona-besmettingen te voorkomen.

De Surinaamse regering heeft zaterdag besloten alle scholen te sluiten tot en met 14 april. Het is een van de maatregelen waarmee het land probeert verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Online

De dienst in de Tilburgse Opstandingskerk is zondag afgelast, maar dominee Otto Grevink wijkt uit naar het internet. De viering wordt middels een webcam live via het internet uitgezonden. „We proberen in deze tijd van sociale onthouding toch met elkaar samen te zijn, elkaar moed in te spreken en iets met elkaar te beleven”, zegt Grevink. Hij sluit niet uit dat zijn dienst ook door mensen in andere delen van het land wordt gevolgd, en ook door niet-gelovigen.

Toch stemmen

Zondag stemmen de Fransen in bijna 35.000 gemeenten voor de burgemeesters en gemeenteraden. Er hebben zich meer dan 900.000 kandidaten aangemeld.

De regering heeft de stembusgang niet uitgesteld vanwege het coronavirus. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen om het coronavirus buiten de stembureaus te houden. Kiezers kunnen hun eigen pen meenemen, maar je stem uitbrengen is niet gevaarlijk, beklemtoonde minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken).

Ondanks ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus die het openbare leven voor een deel verlammen, heeft Beieren besloten de gemeenteraadsverkiezingen niet uit te stellen. Zondag zijn er daarom verkiezingen in meer dan 2000 gemeenten en ruim zeventig districten.