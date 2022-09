Agente in gezicht geslagen bij onrust Schilderswijk

Op de kruising van de Hoefkade en de Vaillantlaan in Den Haag was donderdag rond 21.30 uur iets in brand gevlogen. De brand werd geblust, maar ruim een uur later was het weer raak. Volgens de politie waren op dezelfde kruising „een grote container, een elektrische scooter, fietsen en ander afval” in brand gestoken. Tientallen jongeren gooiden zwaar vuurwerk en glas naar de brandweer en de politie. Een van hen sloeg de agente. Het duurde een paar uur voor de orde was hersteld.

Volgens lokale media ontstond de onrust vanwege het gelijkspel van het Turkse nationale voetbalelftal tegen Luxemburg in de Nations League. Negen van de tien mensen in de Schilderswijk hebben een migratie-achtergrond, en onder hen zijn veel Turkse Nederlanders.