Ziekteverzuim naar recordhoogte in maart door griepgolf en corona

Volgens de organisaties waren er in maart voor elke honderd werkenden elf ziekmeldingen. „In de loop van maart daalde het aantal verzuimmeldingen door corona, terwijl het aantal meldingen door griep en griepachtige klachten steeg”, stellen de diensten vast. In de laatste week van maart was griep de oorzaak van 35 procent van de verzuimmeldingen. Voor corona was dat 30 procent. De arbodiensten constateren ook dat de verzuimduur door corona lijkt af te nemen.

Daarnaast wijzen ze erop dat, ondanks het record, het totale aantal meldingen door griep en corona vergelijkbaar is met griepgolven zoals in 2018. Het ziekteverzuim steeg in maart vooral bij grote bedrijven. Daar ging het gemiddelde verzuimpercentage van 6,5 procent in februari naar 6,7 procent vorige maand.