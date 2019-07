Britse (19) blijft vastzitten om misbruikrel Cyprus

De vrouw had aanvankelijk gezegd dat de jongemannen haar hadden misbruikt in haar hotel in toeristenoord Agia Napa. Daarop sloegen de autoriteiten de Israëliërs in de boeien. Zij kwamen later vrij en de politie arresteerde de vrouw op verdenking van „het afleggen van een valse verklaring over een denkbeeldig misdrijf.”

Bekijk ook: Britse vrouw vast op Cyprus om valse aangifte verkrachting

De lokale krant Cyprus Mail bericht dat twijfels ontstonden omdat een van de Israëliërs een alibi bleek te hebben. Hij kon bewijzen dat hij in bed had gelegen bij zijn vriendin, die ook een selfie had genomen. Drie van de jongens gaven toe dat ze seks hadden gehad met de vrouw, maar van dwang zou volgens hen geen sprake zijn geweest.

De Britse verscheen dinsdag voor de rechter in Paralimni. Ook haar moeder woonde de zitting bij. De tiener trok later de capuchon van haar trui over haar hoofd toen ze de rechtbank verliet en in een politiebusje werd afgevoerd.