’Oerwoud besloot ze terug te geven!’ Met geheime code lieten Colombiaanse commando’s weten: wonder vermiste kinderen in jungle is geschied!

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

„Ik moet mijn kleintjes zien. Ik wil weten of alles goed met ze is.” Dat zei een hele blije oma van de vier kinderen die vrijdag in het Colombiaanse Amazonewoud levend zijn teruggevonden na veertig dagen vermissing. De drie zusjes en hun broertje van tussen 1 en 13 jaar verdwenen op 1 mei spoorloos nadat het vliegtuig waarin zij zaten in het zuiden van Colombia was neergestort. Niet alleen in Colombia heerst grote blijdschap, heel de wereld lijkt te juichen om dit wonder. Hoe de jonge kinderen zich zo lang wisten te redden onder barre omstandigheden is nog een raadsel.