Theaters willen net als bioscopen meer voorstellingen overdag

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) reageert begripvol op de aangescherpte coronaregels, gezien het hoge aantal besmettingen en de toenemende druk op de zorg. Maar stelt ook: ’Voor theaters gaat het ver: om vijf uur dicht, nog slechts maximaal 30% van de stoelen gebruiken en voor het publiek geldt het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat komt vrijwel neer op een volledige sluiting.’

Bioscopen eerder open

Bioscopen ondernemen actie. Marktleider Pathé gaat overdag meer films programmeren en vroeger open. Ook bioscoopketen Vue is dat van plan, laat directeur Ron Sterk weten. Collega Géke Roelink van Filmhuis Den Haag schaart zich in dat koor. „We hebben een fris geschilderd filmhuis, een tentoonstellinkje over soundtracks en een nieuwe campagne. Het is te jammer als we nu onze deuren niet zouden openen.”

Voor theaters en concertpodia ligt dat anders: „Ik zit op diverse appgroepen met theaterdirecteuren”, vertelt Angelique Finkers van het Zaantheater. „Sommigen daarvan zien het in de huidige omstandigheden niet zitten om open te blijven, omdat dat op geen enkele manier rendabel te maken is. Theater is een live gebeurtenis. Er zijn veel mensen voor en achter de schermen nodig om een voorstelling tot stand te brengen. Bij film kun je gemakkelijker je logistiek aanpassen; de film zelf is er gewoon.”

QR-codes, afstand houden en mondkapjes

„Toch zijn er ook collega’s van mij die nu driftig de mogelijkheden onderzoeken om open te blijven, binnen de door de overheid gestelde voorwaarden en op een zo veilig mogelijk manier”, vertelt Finkers „Met QR-codes, afstand houden en mondkapjes dus. Bij het Zaantheater zijn we dat ook in kaart aan het brengen. Met de reguliere matinees voor 60-plussers en kinderen gaan we in ieder geval ook tijdens de lockdown door.”

„Daarnaast zijn we aan het kijken of we na de komende periode van drie weken eventueel avondvoorstellingen naar de middag zouden kunnen verplaatsen. Zo proberen we ons voor te bereiden op het scenario dat de huidige maatregelen worden verlengd. Of dat mogelijk zal zijn, hangt van allerlei factoren af. Een voorstelling moet op tijd kunnen worden opgebouwd, bij dans moet er ruimte zijn voor een doorloop. En dan moet natuurlijk ook het publiek nog overdag willen en kunnen komen.”

’Sombere winter dreigt’

Angelique Finkers, de jongere zus van cabaretier Herman Finkers, trad zes jaar geleden aan als directeur van het Zaantheater, na een lange carrière als impresario. Zij onderstreept het belang dat theater kan hebben voor het publiek.

„Zeker in een winter die somber dreigt te worden, is afleiding en verstrooiing nodig. Een voorstelling kan de verbeelding van de bezoekers prikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat juist in een periode van beperkingen het noodzakelijk is om de geest te blijven voeden en de verbeelding te blijven prikkelen. Het leven bestaat niet alleen uit eten, werken en slapen!”

Jan Rot

Intussen is de vroege theatersluiting extra zuur voor muzikant en kleinkunstenaar Jan Rot, die ongeneeslijk ziek is en op 2 december in het Oude Luxor in Rotterdam publiekelijk zijn ’laatste verjaardag’ zou vieren.

Via Twitter kondigde hij aan niet te kiezen voor een matinee op anderhalve meter, waar maar een klein deel van de 1500 mensen die een kaartje hadden gekocht welkom zouden zijn. „Dat gaat niet werken. We gaan verplaatsen en horen vanzelf de nieuwe datum. Hou vol, dan doe ik dat ook.”