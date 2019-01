Teeven blijft ook buschauffeur

Dat laat de voormalig staatssecretaris weten. Woensdag werd bekend dat Teeven de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van Partners voor Jeugd wordt. Dat is een samenwerkingsverband van jeugdzorgorganisaties William Schrikker en de Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Volgens Teeven is het een functie waar hij een aantal dagen per maand mee bezig is. Dat denkt hij te kunnen combineren met zijn werk als buschauffeur en het opzetten van zijn eigen securitybedrijf.

