Bouwvakker wint 100 miljoen en stuurt klanten geen rekeningen meer

Het verhaal van Steve (42) en zijn vrouw Lenka wordt breed uitgemeten in de Engelse media. In november wonnen ze de op acht na grootste jackpot in de historie van de loterij. Lenka stopte onmiddellijk met haar baan in een supermarkt, maar Steve moet er niet aan denken om te stoppen met werken. „Ik zit in een emotionele achtbaan en de stress heeft me wel een paar nachten wakker gehouden.”

Terug op de steiger

Nadat hij de eerste schok van de megaklapper heeft verwerkt, staat Steve weer parttime op de bouwsteiger in West-Sussex. „Dan voel ik me tenminste weer een beetje normaal.” Steven heeft al zijn klanten laten weten dat hij de resterende klussen tot de kerst gratis zal afmaken. „Dan heeft iedereen wat meer uit te geven rond de feestdagen. En ik beloof mijn klanten dat ik alle klussen zal afronden.”

„Ik heb geen rekening meer van Steve gehad”, zegt een klant die een uitbouw liet realiseren. „Dat is echt heel aardig van hem. Ik heb hem verder niet meer gevraagd naar de winst in de loterij. Daar moet hij de hele dag al vragen over beantwoorden, denk ik. Door aan het werk te blijven, hoeft hij niet de hele tijd aan die miljoenen te denken.”

Tesla

Steve rijdt na de megaprijs nog altijd in zijn oude gele bestelbusje, maar heeft wel aangekondigd dat hij binnenkort met zijn drie kinderen naar een grotere woning verhuist. Zijn zoontje van 10 vroeg alvast een nieuwe Tesla van zijn vader. Voor een jongere dochter is een roze iPhone voorlopig genoeg.