Zussen (80 en 81) van ’sekspsychiater’ horen jaar cel tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie zegt bewijs te hebben dat de zussen Wilma (80) en Marijke van T. (81) poogden het strafproces tegen hun broer in Nepal te beïnvloeden. Hun broer, de kinderpsychiater Piet Hein T. uit Makkinga, werd eind 2018 in Nepal tot zeven jaar cel veroordeeld voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. De zussen boden de slachtoffers 20.000 en later 35.000 dollar om hun verklaringen te wijzigen, stelt het OM.

„Nergens blijkt uit of het de dames überhaupt kon schelen of hun broer schuldig was of niet. En Wilma van T. was daarnaast bereid kinderporno uit de woning van haar broer te halen”, zei de officier van justitie. Bij Wilma van T. thuis werd een tas vol harde schijven gevonden waarop kinderporno stond, afkomstig van haar broer. „Ik wist niet wat er in die tas zat”, zei ze hierover.

Bij kindermisbruik in het buitenland is het een probleem dat het kind juist dubbel kwetsbaar is. „Naast seksueel misbruik speelt ook het machtsmisbruik met geld”, zei de officier. In Nepal komt het volgens haar vaker voor dat het kind of de ouders daarvan omgekocht worden zodat een rechtszaak wordt voorkomen.

Volgens het OM is niet eerder door een Nederlandse rechtbank uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak.

Onze verslaggeefster Saskia Belleman volgt de zaak. Volg hier haar tweets: