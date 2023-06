Vrouw schiet Uber-chauffeur dood omdat ze dacht dat hij haar wilde ontvoeren

Copas was de laatste klant die Uber-bestuurder Daniel Piedra Garcia (52), die voor de taxidienst reed om een centje bij te verdienen, vervoerde op 16 juni. Hij pikte haar op rond 14.20 uur, zo liet hij zijn vrouw weten. Daarna hoorde ze niets meer van hem. „Zijn vrouw bleef hem bellen en berichten sturen, maar er kwam geen antwoord”, vertelt zijn nicht aan El Paso Times. „In een ziekenhuis kreeg ze iets te horen over een Uber-bestuurder die neergeschoten was. Toen ze de politie belde, hebben ze haar verteld dat hij het was. Zo zijn we het te weten gekomen.”

De laatste rit van de dag liep fataal af voor Garcia. Hij pikte Phoebe Copas (48) op en zou haar naar het huis van haar vriend brengen. Toen de vrouw plots langs de kant van de weg borden zag met Juarez, Mexico erop, schoot ze in paniek. Ze dacht dat de man haar wilde ontvoeren en met haar de grens zou oversteken. In een vlaag van blinde paniek haalde ze haar wapen tevoorschijn en schoot ze hem meerdere kogels door het hoofd. De wagen belandde vervolgens tegen de vangrails.

Hersendood

Voor ze de hulpdiensten belde, stuurde Copas een foto van de man naar haar vriend. Die was haar uit de wagen aan het helpen toen de politie arriveerde. Ze zag de agenten en liet alles vallen, waaronder het pistool. Ze werd meteen opgepakt, terwijl Garcia naar het ziekenhuis gebracht werd voor verzorging. Hij werd daar hersendood verklaard en enkele dagen later besliste zijn familie om hem van de beademing te halen omdat er geen hoop meer was.

Copas werd vastgehouden en kon alleen vrijkomen als een borgsom van 1,5 miljoen dollar betaald zou worden. Het Openbaar Ministerie kondigde na het overlijden van Garcia aan haar te zullen vervolgen voor moord. De familie is daar tevreden mee, zegt nicht Didi Lopez. „Wij willen gerechtigheid. Ze had iets moeten zeggen en vragen moeten stellen, maar had niet impulsief een roekeloze beslissing moeten nemen. Ze heeft onze levens geruïneerd, maar ook het hare.”