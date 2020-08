Zaak doden ex-tbs’er hervat

Ⓒ ILLUSTRATIE PETRA URBAN

Lelystad - Hij lag een week dood in zijn appartement in Lelystad voordat hij werd gevonden. De mannen die de 72-jarige Gerrit T. om het leven brachten „leken te denken dat het allemaal wel zou overwaaien”, zei de officier van justitie. De zaak tegen de 49-jarige Jan van K. en de 36-jarige Michel B. wordt woensdag hervat in de rechtbank van Lelystad.