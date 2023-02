Ook in hoger beroep 5 jaar cel en tbs voor aanslag op journalist

Tjeerd P. (32) P. en Jaimy John W. (34) wierpen in de ochtend van 19 augustus 2021 rond 03.00 uur een brandend bierflesje door de voordeur bij journalist Willem Groeneveld van stadsblog Sikkom. Groeneveld en zijn partner wisten het vuur te doven en bleven ongedeerd. De actie is vastgelegd door beveiligingscamera's bij de bovenwoning van Groeneveld. Twee bierflesjes werden voor de deur achtergelaten.

De twee mannen behoorden tot een groep complotdenkers rond corona. Ze kenden elkaar van demonstraties. Groeneveld schreef kritisch over coronacomplotdenkers. P. en W. hebben toegegeven dat zij de mannen op de camerabeelden zijn en hebben naar eigen zeggen spijt. De rechtbank in Groningen veroordeelde hen in juli 2022 tot een celstraf van vijf jaar. Omdat P. en W. volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar zijn, werd ook een tbs-behandeling opgelegd.

De twee gingen in hoger beroep, maar W. trok dit later weer in. Het Openbaar Ministerie eiste in het gerechtshof in Leeuwarden tegen P. de straf die de rechtbank had opgelegd, voor een poging tot moord en brandstichting. De bierflesjes waren molotovcocktails, aldus de advocaat-generaal. P. herhaalde in hoger beroep dat hij Groeneveld alleen wilde laten schrikken. De vloeistof was volgens hem minder brandbaar vergeleken met een molotovcocktail.

He hof vindt net als de rechtbank dat P. opzettelijk en met voorbedachten rade heeft gehandeld, en er sprake is van poging tot moord. Er was in de optiek van het hof levensgevaar te duchten voor Groeneveld en zijn partner. Zo lagen zij te slapen en was de enige vluchtroute via de voordeur. Het hof rekent het P. zwaar aan dat het een doelbewuste actie was tegen een journalist. "Journalisten moeten zich vrijelijk kunnen uiten zonder vrees voor hun veiligheid", aldus de rechter. "De journalistieke vrijheid is een belangrijke pijler van de democratische rechtstaat."