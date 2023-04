Dode man gevonden in park Breda, misdrijf niet uitgesloten

De technische recherche doet onderzoek. Ⓒ Fotografie Erald van der Aa

Breda - In het Valkenbegpark in Breda is een overleden man aangetroffen. Dat meldt de politie op Twitter. Omroep Brabant meldt dat ook de Koninklijke Marechaussee aanwezig is. De man zou namelijk gevonden zijn in de bosjes naast een militair gebouw.