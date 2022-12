Verdachte aanslagpoging Brasilia was geïnspireerd door Bolsonaro

Bolsonaro zaaide al in aanloop naar de presidentsverkiezingen van eind oktober twijfel over de eerlijkheid van de stembusgang. Zonder bewijs beweerde hij dat fraude zou worden gepleegd. Na de verkiezingen tekende Bolsonaro protest aan, maar hij kreeg bij rechters nul op het rekest.

Uiteindelijk verloor Bolsonaro de verkiezingen nipt van de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Lula wordt op 1 januari beëdigd. Veiligheidsmaatregelen rond de inauguratie worden vanwege het incident met de bom in Brasilia tegen het licht gehouden.

De Braziliaanse militaire politie trof het explosief zaterdag aan in een brandstoftruck. Kort daarop werd de verdachte aangehouden. Hij had zich in Brasilia aangesloten bij andere aanhangers van Bolsonaro, die het leger tot een staatsgreep willen bewegen, zo heeft hij verklaard. Persbureau Reuters heeft zijn verklaring ingezien. De man heeft bekend dat hij een aanslag wilde plegen.

Aantredend minister van Justitie Flavio Dino denkt dat het hier niet om een actie van een eenling gaat. „Hier zitten machtige mensen achter en de politie zal onderzoek doen. We staan geen politiek terrorisme toe in Brazilië”, zei Dino in een interview.