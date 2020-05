Mondkap in ov: zakdoek voorknopen niet genoeg

Mondkapjes zijn vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Wie er vanaf die datum géén draagt kan uit de tram, bus, of trein worden gezet of zelfs een boete krijgen. Veel verwarring is er echter over wat wel of niet telt als mondkapje.

Het ministerie van Volksgezondheid probeert nu via richtlijnen opheldering te bieden. Daaruit blijkt dat wegwerpexemplaren zijn toegestaan, maar ook zelfgemaakte mondmaskers. Wegwerpmaskers moeten iedere rit in het openbaar vervoer nieuw zijn, gemaakte maskers vooraf gewassen. Zelf meebrengen is het devies.

„Katoen is het geschiktst voor het maken van een niet-medische mondkapje”, meldt het departement in een toelichting. „Let erop dat de stoffen niet te dik zijn en dat je er makkelijk door kan ademen, dit verhoogt het draagcomfort. Gebruik geen te stijve of irriterende stoffen.” Een zegsvrouw van het departement benadrukt dat mondmaskers zo min mogelijk moeten worden afgedaan tijdens een reis met openbaar vervoer.

Bovendien is het van groot belang dat het masker goed afsluit. Een zakdoek voor neus en mond knopen is dus onvoldoende. „Het is belangrijk dat het niet-medische mondkapje zo goed mogelijk aansluit op je gezicht en de neus en mond bedekt.”

Wassen op 60 graden

Er komt op de website van het ministerie een instructiefilmpje waarin duidelijk wordt gemaakt hoe mondmaskers zelf kunnen worden gemaakt. „Het is belangrijk dat je een patroon gebruikt waarbij het mondkapje zo goed mogelijk aansluit op je gezicht en de neus en mond bedekt. Een instructie hiervoor volgt binnenkort.”

Het ministerie wijst erop dat niet-medische mondmaskers niet altijd kunnen worden bewaard na gebruik. „Een wegwerpexemplaar kunt u niet bewaren. Een katoenen mondkapje kan worden hergebruikt. Was het na ieder gebruik op ten minste 60 graden op een volledig wasprogramma. Een exemplaar dat u kunt wassen en hergebruiken bewaart u zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje.”

Tijdens het dragen moet het masker zo min mogelijk worden aangeraakt, luidt het advies. „Gebruik de touwtjes of elastieken om je mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant niet aan. Zorg dat het goed aansluit op het gezicht en de neus en mond bedekt.”

Handhaving

Over handhaving bestaat nog onduidelijkheid. Er kunnen boetes worden uitgedeeld als mondbescherming niet wordt gedragen, waarschuwde het kabinet. Maar onbekend is hoe hoog die boete zal zijn. Handhaving van de mondkapjesplicht voor passagiers in treinen wordt waarschijnlijk niet primair een taak voor conducteurs, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

RIVM-baas Van Dissel is negatief over het gebruik van niet-medische mondkapjes door burgers. Volgens hem is er geen wetenschappelijk bewijs voor het voorkomen van besmetting in de openbare ruimte. Hij stelt dat zijn collega’s in onder andere België, Frankrijk en Duitsland er net zo in zitten. Desondanks besluiten verschillende landen om de mondkapjes te verplichten. Nederland wil dat bijvoorbeeld in het openbaar vervoer.

„Het kan zijn dat men denkt we doen het toch maar”, zegt Van Dissel. „Uiteindelijk is dat aan de politiek.” Het gebruik van een sjaal is volgens de RIVM-baas al helemaal niet nuttig en veilig.