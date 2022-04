Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder smeekt Russen om leven zoon: ’Als ik niet betaal, volgt video van zijn executie’

Door Nunzia Petralia Kopieer naar clipboard

Eén dag heeft Olga Novikova om 5000 euro losgeld te betalen voor haar zoon. Anders wordt hij door Russische soldaten geëxecuteerd. De jongen staat er wat bedeesd bij op de video. Alexej Novikov staat in een donkere ruimte terwijl zijn ontvoerders hem ondervragen. Of hij goed behandeld wordt? Hij zegt van wel terwijl hij naar enkele flessen water en een toilet wijst. Op de vraag of hij medische hulp nodig heeft, zegt hij dan weer van niet. Maar heel overtuigend ziet het er allemaal niet uit.