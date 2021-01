Burgemeesters niet verrast: ’Hadden al het gevoel dat er wat aan zat te komen’

Binnenland

Man (74) opgepakt die in België nog tien jaar cel moet uitzitten

Een 74-jarige man is in Etten-Leur (Noord-Brabant) aangehouden omdat hij in België nog een celstraf van tien jaar moet uitzitten voor drugshandel. Een speciaal team van de politie hield de man, die voortvluchtig was, zondag op verzoek van de Belgische politie aan, meldt de politie maandag.