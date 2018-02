Het rouwproces van Mark Rutte

Januari 2014. Premier Mark Rutte spreekt zijn vertrouwen uit in VVD-staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, die onder vuur ligt vanwege de problemen bij de belastingdienst. Volgens Rutte heeft Weekers „alle zorgen weggenomen” met zijn brief aan de Tweede Kamer. „Geen zorgen. Geen enkele.” Hij is nog niet uitgesproken of Weekers delft het onderspit. Tijdens de teraardebestelling van diens politieke carrière spreekt de premier van „een moedig besluit.”