Vermiste peuter (2) uit Portugal in goede gezondheid teruggevonden

Tot nu toe is weinig bekend over hoe Noah is gevonden. Het enige naar buiten is gekomen, is dat de peuter niks mankeert. Ook moest de lokale bevolking huilen van opluchting, meldt SIC Television.

Het kindje werd sinds woensdagochtend vermist. Hij is waarschijnlijk ergens tussen 05.00 en 08.00 uur in de ochtend achter zijn vader aangelopen, die ging werken in het Proença-a-Velha. Dat deed het jongetje volgens Portugese media wel vaker.

Volgens de krant Correio da Manhã is Noah gevonden zonder kleren. Hij is voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.