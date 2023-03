Frankrijk zet 13.000 agenten in op nieuwe protestdag

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / SIPA Press France

PARIJS - De Franse regering zet dinsdag 13.000 agenten in vanwege de protestdag die wordt gehouden tegen de pensioenplannen. Dat is het grootste aantal sinds het uitbreken van de demonstraties, aldus binnenlandminister Gérald Darmanin. Ongeveer 5500 agenten zijn actief in Parijs.