Kabinet zet half miljard apart voor gedupeerde toeslagouders

In totaal komen ruim 20.000 ouders in aanmerking voor de vergoeding. Het gaat zowel om ouders die onterecht als fraudeurs werden neergezet, als gedupeerden die onnodig hard geraakt zijn omdat ze alle toeslagen terug moesten betalen. Dat terwijl ze maar op een klein deel geen recht hadden.

Wijziging van wet

Het kabinet gaat daarvoor de wetten wijzigen, omdat er nu maximaal over een periode van vijf jaar geld, dus tot 2015, teruggeven mag worden. Die grens wordt nu verruimd naar 2005, toen het huidige toeslagenstelsel startte.

De commissie-Donner, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar de toeslagenaffaire, adviseerde donderdag om maximaal vijf jaar terug te kijken en alleen compensatie te bieden aan mensen bij wie meer dan 10.000 euro per jaar teruggevorderd was. In dat laatste opzicht gaat het kabinet ook verder, door de grens te verlagen naar 1500 euro per jaar.