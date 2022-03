Amsterdamse ex-crimineel ’Penoze Hugo’: ’Ik pakte alleen slechte gasten’

Premium Binnenland

Niemand hield Vishal R. tegen: ’Neergeschoten vrouw jarenlang bedreigd’

De 35-jarige vrouw die afgelopen vrijdagavond werd neergeschoten in haar woning in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek zou jarenlang gestalkt, mishandeld en bedreigd zijn door haar ex-man. De vrouw had zelfs diverse middelen om alarm te slaan, maar dat mocht niet baten. Dat stellen vrienden en de advoc...