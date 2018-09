4 jaar cel voor mishandeling en verduistering

De rechtbank in Den Haag sprak Richard B. vrij van het gebruiken van dwang om seksuele handelingen te verrichten of te dulden. Uit de verklaringen van de vier vrouwen om wie het in dit proces draaide, valt dat niet op te maken, vond de rechtbank.

Met name een van de vrouwen, met wie hij langere tijd omging, was geestelijk niet goed ontwikkeld. Hij sloot sekscontracten af, maar de handelingen werden steeds heftiger en de bepaling in het contract om het spel te staken, schrapte hij.

Extreme vormen van seks

B. had toegegeven dat hij extreme vormen van seks had, maar hij ontkende dat hij daarbij grenzen overschreed. Maar de rechtbank vindt wel bewezen dat hij de grenzen in ernstige mate en lange tijd heeft overschreden. Zo hield B. niet op als betrokkenen veel pijn hadden en zelfs gewond raakten. De rechtbank vindt dat B. zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen voor de grenzen, juist ook omdat hij overwicht op ze had. Met name een van de vrouwen, met wie hij lange tijd omging, was geestelijk niet goed ontwikkeld.

De straf is lager dan de vijf jaar cel en tbs die was geëist. Voor het seksuele deel vond de rechtbank B. verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich daarom laten behandelen voor zijn seksuele sadisme- en persoonlijkheidsstoornis. De Hagenaar was daar al mee begonnen.

Penningmeester

B. was penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag, een kerkgenootschap met zo'n vierhonderd leden. Hij vervalste negen jaar financiële stukken om de verduistering te verhullen. B. moet het gestolen geld terugbetalen. De rechtbank wees ook de vordering van drie slachtoffers toe.