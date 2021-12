Vermiste student Michael (22) gevonden in kanaal in Groningen: ’Afschuwelijk, zo jong’

De politie Noord-Nederland meldt donderdagmiddag na onderzoek dat er geen sprake is geweest van een misdrijf. „We gaan uit van een noodlottig ongeval”, aldus politiewoordvoerder Thijs Damstra. De politie vraagt verspreide foto’s en oproepen weer van sociale media te verwijderen.

Bezorgde melding

De 1,95 meter lange Michael Bos speelde basketbal bij de bekende Groningse studentenbasketbalvereniging G.S.B.V. De Groene Uilen-Moestasj. Op de website had de club al een bezorgde melding geplaatst over hun vermiste speler, met de oproep eventuele informatie te melden.

Voorzitter Lonneke Mulder van De Groene Uilen-Moestasj vertelde donderdagmiddag: „Hij speelde voor herenteam Moestasj MSE 3. We zijn heel erg geschrokken van wat er gebeurd is. Op de oproep (rondom de vermissing) kwamen nog niet veel meldingen binnen… We hielden ons hart dus vast, maar weten niet meer dan het publiek.” Het is nog vers voor de basketballers uit de Martinistad. Over wat er de fatale nacht gebeurd kan zijn wil het bestuur dan ook niet speculeren. „Dat is voor de politie. Uit respect voor de familie van Michael en de privacy willen we nu ook nog niet zoveel zeggen over Michael.”

Dagen gezocht

Behalve door de politie werd deze dagen meegezocht door de vrijwilligers van het Search and Rescue-team. Donderdagmorgen werd met een sonarsonde van het Landelijk Team Onderwater Zoekingen gezocht en daarbij werd een persoon onder water gesignaleerd. De omgeving langs de waterkant aan de Marwixkade was vervolgens enkele uren wijds afgezet om de specialisten hun werk te laten doen.

Het bleef rustig rondom de plek des onheils. Enkele Groningers zagen alle inzet langs een normaal rustiger strook met groen, fiets- en wandelpad en huizen langs het water. Het was duidelijk dat het mis was. „Wat is hier aan de hand?”, vraagt een passant, die de opgetrommelde busjes ziet. De man schrikt en denkt terug aan zijn eigen jonge jaren. „Afschuwelijk, zo jong en vlak voor de kerstdagen. Ik heb ooit bij de waterkant van een modderige sloot in het donker staan plassen en viel er pardoes in… Mijn kameraden hebben me toen nog kunnen grijpen. Je weet niet wat je meemaakt.” Ook een oudere bewoner van een appartement aan het water schrikt ervan, zoveel politie en duikers in actie dicht bij huis. „Ai, wat is dat?”

Michael Bos werd maandagnacht tussen 3.00 en 4.00 uur voor het laatst gezien. Hij ging lopend weg uit een woning aan de Brugstraat, wat verderop in het centrum, en wandelende richting de lange Paterswoldseweg. Naar verluidt droeg hij op dat moment geen jas in de koude nacht. De vindplaats is enkele honderden meters verderop, nabij de gebouwen waar onder meer de Groninger Archieven in gevestigd zijn. Eind van de middag zijn er bloemen neergelegd.