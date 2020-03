Arrestant trapt raam politieauto in

De man werd vrijdag gearresteerd. „Een verdachte trapte een ruit uit onze surveillanceauto nadat hij was aangehouden en niet helemaal mee wenste te werken”, zo laat wijkagent Elmar weten op Twitter.

De agent is flink pissig over de schade. „Fijn, weer een auto die tijdelijk niet inzetbaar is. Kansloos toch, of niet dan?!”

Waarvoor de man werd aangehouden, is niet duidelijk.