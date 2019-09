Minnaar van Sarah W. wees politie op lichaam Tob Cohen

Het lichaam van Tob Cohen, op de achtergrond in het wit, werd uit de septic tank gehaald in het bijzijn van zus. „Ik moest bij mijn broer zijn.” Ⓒ De Telegraaf

NAIROBI - Na bijna twee maanden van martelende onzekerheid, kwam vanmiddag totaal onverwachts duidelijkheid over het lot van de sinds 20 juli vermiste Tob Cohen. Het lichaam van de oud-topman van Philips werd in de septic tank van zijn villa in de Keniaanse hoofdstad Nairobi aangetroffen. Ene Peter K. zorgde voor de doorbraak.