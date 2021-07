Vakantie-testsite raakt aan de praat na dag met technische problemen

Wie woensdag op de daarvoor bestemde site keek, kon lezen dat online afspraken niet mogelijk waren en dat de enige optie om toch al te testen het bellen van de GGD was. Die werd dan ook overvraagd.

Het idee was dat de site testenvoorjereis.nl woensdag zou draaien, zodat mensen een afspraak konden plannen bij een testlocatie. Zo zouden ze tijdig een QR-code kunnen aanmaken in het reisgedeelte van de CoronaCheck-app. Vanaf 1 juli gaat in die app het zogenoemde DCC, het digitale corona certificaat live. Met de QR-code kan je in andere landen aantonen dat je bent gevaccineerd, getest of recent hersteld bent van corona.

Het bleek echter lastig de systemen van de commerciële aanbieders aan de afsprakenmodule in de site te koppelen en ook het aanmaken van codes die gebruikt zouden worden in de app bleek een heikel punt. In een brief beloofde minister Cora van Nieuwenhuizen woensdag dat de komende dagen de boekingscapaciteit zou worden uitgebreid, zodat mensen een afspraak kunnen maken.

Overigens kan je dus ook met je DigiD je vaccinatie aanmelden in de app. Ook daarmee kan je een groene QR-code genereren. Dat hebben ongeveer drie miljoen mensen gedaan.