Ravage in Heemskerk na explosie in de wijk die jackpot won: ’Is het jaloezie of afgunst?’

Door Dennis Mantz

Sandra kan haar ogen niet geloven. Ⓒ Dennis Mantz

HEEMSKERK - „Is het afgunst? Jaloezie misschien?” Bewoner Ian uit de Raadhuisstraat in Heemkerk is ’enorm geschrokken’ van de explosie die een ravage heeft aangericht aan de portiek van hun appartementencomplex. Bewoners wonnen eerder deze week een prijs in de PostcodeKanjer.