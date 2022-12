Nabestaanden ontredderd na betoog OM: ’17-jarig meisje stak Jordy (22) dood uit zelfverdediging’

Het OM acht haar wel schuldig aan het mishandelen van de vrouw en de zus van Jordy en eist daarvoor een taakstraf van honderd uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Alle procespartijen bevestigen dat het er tijdens de zitting zeer emotioneel aan toe ging. De moeder, zus en vrouw van Jordy lazen indringende slachtofferverklaringen voor over hun verdriet. Jordy laat een vrouw met twee kinderen achter, waarvan hij één kind nooit heeft gezien.

Het OM stelde tijdens de zitting ervan uit te gaan dat de verdachte gebruik maakte van haar recht op zelfverdediging. Persofficier Hansje Boelens: „Op het moment dat Jordy op haar afkomt, houdt de verdachte een mes in haar hand. Daarmee heeft ze naar ons oordeel de kans aanvaard dat Jordy hiermee zou worden geraakt. Op basis van de onderzoeksbevindingen, onder meer na het uitvoerig bekijken van de beelden, komen wij tot de conclusie dat er sprake is geweest van een noodweersituatie.”

Verbaasd

De advocaat van de nabestaanden, Priya Soekhai, toont zich zeer verbaasd over het beroep op noodweer door het OM: „Er zijn op de zitting juist heel veel zaken naar voren gekomen waaruit het tegendeel blijkt. De verdachte nam een agressieve, provocerende houding aan. Ze gaf toe een geoefende kickbokser te zijn en is eerder veroordeeld voor mishandeling. Haar verklaringen over wat ze met het mes deed, waren op een aantal punten tegenstrijdig. Het is bij mijn cliënten hard aangekomen dat het leek of de dader in deze zaak het slachtoffer was. Ze zijn totaal ontredderd. Wij hopen dat de rechtbank niet meegaat met het standpunt van het OM.”

De nabestaanden van Jordy vinden net als hun advocaat dat het meisje bewust de confrontatie opzocht en schuld heeft aan zijn dood. Moeder Jolanda Gruijters noemt de eis tot vrijspraak onbegrijpelijk. „Onze levens zijn kapot omdat de dader met haar gepest en bedreigingen maar van geen ophouden wist. Mijn dochter is een mentaal kwetsbaar meisje dat het al eerder aan de stok heeft gehad met de verdachte. Op een bepaald moment belde mijn dochter mij van het terras op dat het weer mis was.”

Jolanda ging met haar hoogzwangere schoondochter naar het uitgaansplein in Rosmalen om haar dochter te hulp te schieten: „Jordy schoot zijn bloedende vrouw te hulp. Het meisje hield het steakmes de hele tijd in haar hand. Zij was degene die mijn hoogzwangere schoondochter neersloeg en mijn dochter mishandelde. Ze is een kickbokser die niet voor het eerst de confrontatie aanging. Kort voor Jordy het terras opkwam, had ze het mes schoongeveegd aan haar bord. Ze straalde uit; ’kom maar op.’”

Doodslag

Persofficier Hansje Boelens motiveerde na de zitting waarom het OM de verdachte wil laten vrijspreken van doodslag: „Volgens de wet is noodweer een verdediging in een situatie, waarin men plotseling wordt aangevallen en waarin alleen zelfverdediging agressie kan afweren. Wij gaan ervan uit dat de verdachte zich heeft willen verdedigen tegen het geweld en niet de intentie had om Jordy te doden.”

Advocaat Robert van ’t Land die de verdachte in deze zaak bijstaat zegt dat de jonge vrouw dit nooit heeft gewild: „Namens haar kan ik vertellen dat zij ten diepste betreurt wat er is gebeurd. En over wat de feiten zijn geweest, laten wij graag het oordeel over aan de rechtbank. Juridisch sta ik net als het openbaar ministerie op het standpunt dat er sprake is geweest van noodweer. Maar dat neemt niet weg dat het een verschrikkelijke en treurige gebeurtenis blijft voor de nabestaanden.”

De uitspraak door de kinderrechter is op 13 januari.