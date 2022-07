Premium Ondernemen

MKB-voorman hekelt financiële keuzes kabinet: ’Van elke verdiende euro extra vliegt nu 70 cent in staatskas’

Jacco Vonhof ziet ’gejojo’ in Den Haag. En politici die alleen maar met ’incidentele situaties’ bezig zijn. Volgens de voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland is de politieke crisis de échte crisis in Nederland. ,,Van elke extra verdiende euro vliegt 70 cent rechtstreeks de staatskas in....