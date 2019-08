’Boris zet parlement buitenspel’

Tegenstanders schreeuwen nu moord en brand omdat het parlement veel minder mogelijkheden heeft zich te verzetten tegen een mogelijke No Deal.

Met zijn plan heeft Boris Johnson The Queen voor het blok gezet. Het komt zelden voor dat het koninklijk huis het parlement buitenspel zet buiten de gewone orde om. Koning Karel I deed dat in 1628 wat hem uiteindelijk de kop kostte.

Johnson heeft Elizabeth gevraagd de Queens speech, de Britse variant op Prinsjesdag, te verplaatsen naar 14 oktober, een week later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Normaal schort het parlement in aanloop naar die Queens speech de werkzaamheden tijdelijk op maar dit jaar - door de Brexit - heeft het parlement amper tijd meer om een No Deal Brexit te blokkeren.

Tegenstanders van een No Deal zijn laaiend. Dominic Grieve, die de Remain factie binnen de Conservatieven aanvoert, noemde het „schandalig” en zei dat het nu zeker was dat het parlement een motie van wantrouwen tegen Johnson zal aannemen.

Volgens politieke commentatoren stijgt de kans dat Labourleider Jeremy Corbyn nu een meerderheid van het parlement achter zich krijgt bij een motie van wantrouwen en dat hij tijdelijk waarnemend premier wordt tot de volgende verkiezingen.

In Downing Street 10 wordt het buitenspel zetten van het parlement verdedigd met het argument dat de regering zich zo kan voorbereiden op de situatie na de Brexit, als het VK op 31 oktober uit de EU treedt.

Het Britse parlement heeft nog maar een paar dagen begin september om de regering ten val te brengen. Na het bekend worden van het nieuws dat Johnson de Queens Speech heeft verplaatst naar 14 oktober maakte het pond opnieuw een duikeling. Valutahandelaren vrezen een No Deal Brexit maar ook het mogelijk aantreden van Jeremy Corbyn als tijdelijk premier wordt met argusogen bekeken.