’Queen moet parlement buitenspel zetten’

Van onze redactie buitenland

LONDEN De Engelse koningin Elizabeth moet de stekker uit het Britse parlement trekken en alle parlementsleden naar huis sturen zodat Boris Johnson ongestoord kan doorgaan met zijn No Deal. Dat heeft de BBC vanochtend uit betrouwbare bronnen vernomen.

Met zijn plan zet Boris Johnson de koningin voor het blok. Het is zeer zelden dat het koninklijk huis het parlement buiten spel en zeker als dat tegen de zin is van de meerderheid van de parlementsleden. Koning Karel I deed dat in 1628 wat hem uiteindelijk de kop kostte.

Johnson wil het parlement buitenspel zetten tot 14 oktober. Daarna heeft het parlement te weinig tijd meer om een No Deal Brexit te blokkeren. Op 14 oktober presenteert de Britse premier normaliter de nieuwe begroting en de regeringsplannen voor het komend jaar, de zogenaamde Queens Speech.

Tegenstander van een No Deal zijn laaiend. Dominic Grieve, die de Remain factie binnen de Conservatieven aanvoert, noemde het „schandalig” en zei dat het nu zeker was dat het parlement een motie van wantrouwen tegen Johnson zal aannemen.

In Downing Street 10 wordt het buitenspel zetten van het parlement verdedigd met het argument dat de regering zich zo kan voorbereiden op de situatie na de Brexit, als het VK op 31 oktober uit de EU treedt.

Het Britse parlement komt begin september weer bijeen en zou vervolgens op 10 september weer ontbonden worden. In de tussentijd zou de regering dan ten val moeten worden gebracht, aldus de tegenstanders van een No Deal.