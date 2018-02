Jaar cel geëist voor ontucht cliënt zorghoeve

De 62-jarige H. was zelf ooit cliënt van de christelijke zorghoeve, maar werd later medewerker. In het kader van ’therapie’ zou H. samen met de geestelijk leider en de patiënte seksuele handelingen hebben verricht. Door seks met z’n drieën zou de vrouw kunnen genezen, God zou dat hebben goedgekeurd, zouden de twee het slachtoffer hebben voorgehouden.

H. woont momenteel in haar geboorteland België. Zij was woensdag niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam. Ook het slachtoffer was niet aanwezig, zij kon het niet aan. De gevolgen van het misbruik zijn voor haar „desastreus” volgens de officier van justitie. „Het gaat hier om een kwetsbare vrouw met een complexe problematiek.”

Ook verdenking misbruik andere patiënte

Van E. wordt ook verdacht van misbruik van een andere patiënte. Deze 29-jarige vrouw zou zelfmoord hebben gepleegd. Deze zelfmoord wordt momenteel opnieuw onderzocht door politie en justitie.

De zus van de vrouw was een paar jaar geleden ook overleden. Aanvankelijk leek dit ook zelfmoord. Maar de moeder en stiefvader zijn vorige week opgepakt op verdenking van moord. De moeder van beide vrouwen, werkte in de zorginstelling, samen met Van E.

De geestelijk leider wordt overigens niet verdacht van betrokkenheid bij de twee sterfgevallen.