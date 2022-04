In de huidige gelukscultuur, die is overgewaaid uit Amerika, worden we opgedragen om altijd maar positief te zijn. Is het wel gezond om altijd optimistisch te zijn? Dat vragen Telegraaf-journalisten Kitty Herweijer en Elif Isitman zich af in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Ongefilterd met Kitty en Elif’. „Waarom doen we alsof het oké is om in een tiny house te wonen? Dat is pure armoede.” Ook vertelt psychiater Esther van Fenema hoe mensen lijden onder het verplichte karakter van positiviteit. En we horen schrijver Pieter van Breevoort over het nut van boosheid.

