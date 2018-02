Oudste huisarts van Nederland overleden

Geen moeite was Van Hasselt ooit teveel. Iedere patiënt kon hem elk moment van de dag bereiken, ook in het weekeinde. Elke dag bezocht de dokter gemiddeld zes tot acht patiënten thuis, op de begane grond of op drie hoog. Of ging hij bij hen op bezoek in het ziekenhuis, ook als dat buiten zijn eigen regio lag, bijvoorbeeld in Almere, Lelystad of het Gooi.

’Ik kan hun ziektegeschiedenissen dromen’

Hij kende zijn patiënten door en door. „Ik ken de ouders, hun kinderen en soms zelfs hun kleinkinderen”, zei hij meermalen in gesprekken met De Telegraaf, waarmee hij ook alweer een relatie van minstens 50 jaar had opgebouwd. „Ik kan hun ziektegeschiedenissen dromen, en anders vind ik alle details wel weer terug in mijn kaartenbakken.”

Toen Van Hasselt 88 jaar was, antwoordde hij onze medisch verslaggever op diens vragen of het nu niet eens tijd werd voor een pensioen, zelfs een beetje grommend: „Met pensioen? Niemand, nu ja alleen God zelf, kan mij dwingen mijn praktijk te sluiten.”

’Op aarde om te dienen’

Die dag is dus nu gekomen. Toch knaagden de hyena’s al jarenlang aan zijn poort. Zij, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook het voormalige Amsterdamse ziekenfonds ZAO (later zorgverzekeraar Agis), en de Amsterdamse Huisartsen Vereniging, vonden dat Van Hasselt de tent op zijn 65ste al had moeten sluiten en zo snel mogelijk moest terugtreden. Hij verzette zich daartegen heftig, gesteund door zijn patiënten die heel tevreden over hun ’lijfarts’ waren. Zijn motto: „Ik ben hier op aarde om te dienen en daar moet niemand tussen komen.”

Het huisarts-zijn was een afspraak die hij met zichzelf had gemaakt, toen hij in 1944 als 20-jarige verzetsman de Duitse dodencel overleefde. „In die cel nam ik mij toen voor: als ik het leven zou behouden, maar die kans leek klein, mij te zullen inzetten voor mijn medemens.