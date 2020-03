Vrouw opgelicht met mondkapjes voor 28.000 euro

De onbekenden achter de namaaksite gebruikten de juiste bedrijfsgegevens van een bestaand Nederlands bedrijf, liet het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen dinsdag weten. De politie doet onderzoek, nadat de gedupeerde zich meldde bij de Nederlandse politie.

De nepwebsite, die tot dinsdagmorgen nog online was, werd gehost door een Amerikaans bedrijf. Welke nationaliteit de oplichters hebben is niet bekend. De gegevens waar de Chinese klant op af ging bleken te horen bij een bedrijf dat te goeder trouw is. Het heeft niets met de malversaties van doen. Justitie raadt iedereen aan scherp te zijn op oplichters: ,,Criminelen spelen in op angst bij het publiek.’’

De Nederlandse justitie heeft inmiddels de webhoster in de VS gevraagd de site te sluiten, aldus officier Jeroen Houwink van het OM. Hij laat weten dat de oplichting enige weken speelde, een teken dat er toen al nepbedrijven werden opgericht. Justitie rept van ‘schandalige oplichterspraktijken’.

,,De criminelen maakten op deze wijze al misbruik van de paniek die toen al in China was’’, aldus OM-zegsman Bart Olmer. ,,Het is sneu voor het slachtoffer, dat wellicht in de hele wereld op zoek was naar een schaarse voorraad mondkapjes. De naam van het bedrijf op de website waar ze op terecht kwam, was maar één streepje anders geschreven...’’ Het is nog niet duidelijk of via de nepsite meerdere nietsvermoedende kopers zijn opgelicht.